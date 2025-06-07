El mercat laboral americà sorprèn en positiu
Les borses europees iniciaven la darrera jornada de la setmana amb un to discret, marcades per la reunió del BCE de dijous i per l’expectativa davant la publicació a primera hora americana de les xifres d’ocupació dels Estats Units. Pel que fa a xifres macroeconòmiques, ahir es van conèixer a Alemanya les dades industrials, que van mostrar una caiguda de l’1,4% de la producció a l’abril, pitjor del previst, i una davallada del 10,3% de les exportacions als Estats Units, reflectint l’impacte inicial dels nous aranzels. Alhora, Eurostat va confirmar que el PIB de la zona euro va créixer un 0,6% en el primer trimestre, per sobre del previst, impulsat pel fort avanç d’Irlanda (+9,7%) i d’Espanya (+0,6%). L’ocupació també va pujar un 0,2%, tot i que les hores treballades van disminuir. La clau de la jornada va ser l’informe d’ocupació del maig. El mercat laboral nord-americà va mostrar símptomes d’alentiment al maig, però sense col·lapsar. Segons el departament de Treball, es van crear 139.000 llocs de treball, lleugerament per sobre de les previsions (126.000), mentre que la taxa d’atur es va mantenir estable al 4,2%. Tot i la desacceleració –amb revisions a la baixa de l’abril–, les dades no són prou febles per justificar una rebaixa imminent dels tipus per part de la Reserva Federal. Amb la incertesa política i l’impacte inflacionista dels aranzels impulsats per Trump, el banc central manté l’estratègia de wait and see. En to de bancs centrals, ahir es va conèixer que a la Xina, el banc central va injectar un bilió de iuans per estabilitzar la liquiditat en el sistema financer.