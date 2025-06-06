El BCE rebaixa els tipus al 2% i obre la porta a la pausa
Les borses europees van començar la sessió amb una notable cautela, amb moviments gairebé plans en la majoria d’índexs, en espera de la reunió clau del Banc Central Europeu (BCE). Les borses van reaccionar en positiu amb l’anunci previst de rebaixa de 25 punts bàsics, que situa la taxa de dipòsit al 2%, el nivell més baix des de principi de 2023. El BCE va justificar la decisió en la moderació sostinguda de la inflació i en la solidesa de la transmissió monetària. Addicionalment, va donar noves previsions trimestrals, deixant la inflació general en un 2% el 2025, l’1,6% el 2026 i tornarà al 2% el 2027. Les projeccions per a la inflació subjacent també s’ajustaven lleugerament a la baixa, mentre que el creixement del PIB es manté sense canvis respecte al març, amb un avanç previst de l’1,3% a partir del 2027. Amb la roda de premsa de la presidenta Christine Lagarde va refredar els ànims inversors, insinuant que el cicle de retallades podria pausar-se a partir d’ara, i que les decisions es prendran “reunió a reunió”, fet que va provocar un gir de mercat a les principals places. En paral·lel, Wall Street obria pràcticament pla, reflectint la incertesa per la guerra aranzelària encapçalada per Donald Trump i les darreres dades econòmiques mixtes. La clau de la jornada d’avui serà l’informe d’ocupació, que podria condicionar el rumb de la política monetària de la Reserva Federal. Pel que fa a les divises, el missatge de la presidenta del BCE va tenir un impacte clar en l’encreuament euro-dòlar, que es va apropar a 1,15, màxims des de l’abril. I va provocar reaccions al mercat de renda fixa.