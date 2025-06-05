El mercat laboral americà sorprèn negativament
Les borses europees iniciaven la jornada sense una tendència clara, seguint molt de prop les negociacions comercial entre els Estats Units i els seus socis comercials, pendents de la conversa entre Trump i el president xinès, Xi. Tot i que el plat fort per a Europa s’espera avui, amb la reunió de política monetària del Banc Central Europeu, els analistes esperen que l’organisme mantingui la política de rebaixa de tipus novament, tot i que el discurs de la presidenta, Christine Lagarde, posterior a la decisió serà decisiu per preveure quina serà la direcció que prengui l’organisme en posteriors reunions. Les borses nord-americanes obrien la jornada amb lleugers avanços, amb l’S&P 500 pujant un discret 0,2%, fins als 5.982 punts, i el Nasdaq 100 amb un repunt del 0,24%, mentre que el Dow Jones es mantenia pràcticament pla. Els moviment es van produint enmig d’una nova ofensiva verbal de Donald Trump contra el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, després de la feble lectura de l’informe ADP d’ocupació privada, que només va registrar 37.000 nous llocs de treball al maig, la pitjor dada en més de dos anys. Trump reclama una rebaixa immediata dels tipus d’interès, mantenint així la pressió sobre la Fed, mentre el mercat laboral mostra signes de pèrdua d’impuls. La incertesa política i aranzelària condiciona cada vegada més la política monetària als EUA. La dada clau serà la xifra que coneixerem del mercat laboral demà. En el pla internacional, l’aplicació dels aranzels del 50% sobre l’acer i l’alumini per part dels EUA va marcar la jornada. El Regne Unit, però, n’ha quedat exempt.