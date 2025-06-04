L’OCDE rebaixa les previsions de creixement als EUA
Els mercats financers es mouen amb precaució aquesta setmana, marcats per una nova onada d’incertesa monetària, fiscal i política. El governador del Banc d’Anglaterra, Andrew Bailey, va advertir ahir que l’entitat podria haver d’abandonar l’enfocament gradual de reducció de tipus si percep riscos per assolir l’objectiu d’inflació del 2%. Tot i mantenir el missatge de prudència, va deixar clar davant el Parlament que, si es posa en dubte l’“àncora” de la política monetària, caldria actuar amb “més contundència”. Wall Street iniciava la jornada amb dubtes, amb lleugeres caigudes, marcat per la revisió a la baixa de l’OCDE de les previsions sobre el país, rebaixant-les fins a l’1,6%. També va estar marcat per l’evolució de les negociació entre Pequín i Washington. En l’àmbit empresarial va destacar la forta pujada de Constellation Energy, iniciant la jornada pujant més d’un 9%, després d’haver arribat a un acord per subministrar energia nuclear a la companyia Meta. A la zona euro, la inflació continua moderant-se. L’IPC avançat del maig va situar-se en l’1,9%, per sota del llindar marcat pel BCE, i tres dècimes menys que a l’abril. La inflació subjacent també es va rebaixar fins al 2,3%, la xifra més baixa des del gener del 2022. Aquestes dades reforcen les expectatives d’una retallada de tipus demà per part del BCE, tot i que persisteixen dubtes sobre la senda futura. Als Estats Units es van conèixer dades del mercat laboral, que segueixen mostrant solidesa. Les vacants laborals es van situar en 7.391 milions, sorprent el mercat, que esperava una caiguda.