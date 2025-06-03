Els aranzels van tornar a ser els protagonistes
Els mercats obrien la setmana amb el focus posat en la batalla judicial als Estats Units entorn dels aranzels i l’augment dels costos de finançament, en un context que ha disparat la por a una nova etapa d’estanflació. Les borses europees obrien amb retrocessos generalitzats, en una jornada marcada per la reactivació del proteccionisme als EUA, les pujades de rendiments dels bons i l’alça de preus de matèries primeres, com ara l’alumini i l’acer. Wall Street iniciava la setmana en vermell amb una forta correcció, condicionant l’inici de la jornada d’avui a Europa. L’S&P 500 va cedir un 1,6% després que el rendiment del bo a deu anys dels EUA fregués el 4,60%. La combinació de la rebaixa de ràting de Moody’s i els avisos de JPMorgan sobre els riscos d’estanflació han afegit pressió sobre els bons nord-americans, amb vendes que encareixen el cost del deute. El bo espanyol s’acosta al 3,30% i el bund alemany supera el 2,65%. Als EUA, els futurs vinculats a l’alumini es van disparar un 54% ahir a Nova York, assolint màxims des del 2013, mentre que els de l’acer augmentaven més d’un 8%. Amb els aranzels a l’alumini a punt de pujar fins al 50%, els compradors americans podrien acabar pagant un 50% més que els seus competidors globals. Morgan Stanley adverteix que el 80% de l’alumini que consumeix el país és importat. El sector energètic va destacar amb pujades per l’alça del petroli després que l’OPEP+ confirmés un augment de producció inferior al que s’havia especulat. Alhora, la indústria de defensa va seguir liderant les revaloracions a Europa, amb Indra destacant a Espanya.