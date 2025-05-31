La inflació europea dona marge al BCE
L’alegria als mercats per la suspensió temporal dels aranzels imposats per Donald Trump va durar poc. Si dimarts els principals índexs es disparaven després de la decisió del Tribunal de Comerç dels EUA, poc després els dubtes tornaven a escampar-se després que un tribunal d’apel·lació reactivés provisionalment les mesures. Així, Wall Street dijous cotitzava de més a menys, tancant amb lleugeres pujades, i el Nikkei tornava a caure. Amb aquest context, les borses europees obrien la darrera jornada de la setmana sense tendència clara, pràcticament planes. Els sectors més cíclics i sensibles als aranzels tornaven a situar-se en el punt de mira. Empreses com ArcelorMittal, IAG o Inditex corregien després del rebot del dia anterior. Solaria, en canvi, destacava al capdavant de l’IBEX després del suport dels analistes d’UBS i l’especulació d’un tancament de posicions curtes. També repuntaven valors sensibles als tipus d’interès, com Merlin, Colonial o Cellnex, gràcies a la contenció en el deute. En to macroeconòmic, en l’àmbit europeu el focus tornava a la inflació. Les dades avançades del maig mostraven un alentiment generalitzat dels preus a França (0,7%), Espanya (1,9%) i Itàlia (1,7%). A Alemanya l’IPC es va estancar al 2,1%. Amb aquestes xifres, el BCE té marge per retallar tipus en la pròxima reunió, prevista per a la setmana vinent. De fet, els futurs del mercat apunten que l’euríbor podria baixar del 2% abans d’acabar l’any, impulsat per dues rebaixes addicionals de 25 pb. La revisió del PIB dels EUA del primer trimestre mostrava una caiguda del -0,2%.