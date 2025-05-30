Els mercats cotitzen el revés judicial als aranzels
La jornada d’ahir s’iniciava marcada per un esclat d’optimisme als mercats globals després de que el Tribunal de Comerç dels Estats Units va declarar il·legal la majoria dels aranzels imposats pel president, Donald Trump, des del 2 d’abril. Aquest cop judicial va donar esperança al mercat, que podria revertir part del dany causat per la guerra comercial, i va donar ales a la renda variable a banda i banda de l’Atlàntic. L’S&P 500 obria amb una pujada del 0,8%, el Nasdaq 100 guanyava un 1,3% i el Dow Jones s’anotava un modest 0,13%. L’impuls venia reforçat per uns resultats espectaculars de Nvidia, que s’enlairava un 5% i arrossegava el conjunt del sector tecnològic. Aquest clima positiu no ha passat desapercebut a Europa, on l’EuroStoxx 50 escalava prop d’un 1% i el DAX alemany tornava a buscar màxims històrics. El sector del luxe, l’automoció i especialment els semiconductors, destacant ASML i STMicroelectronics, reaccionaven amb pujades destacades. A Espanya, l’IBEX 35 es mostrava més contingut i oscil·lava prop dels 14.100 punts, frenat pel comportament dels valors defensius com Iberdrola, Naturgy o Cellnex. Entre els protagonistes hi havia Grenergy. Les seves accions pujaven un 15% després de presentar un nou pla estratègic, amb inversions de 3.500 milions fins al 2027 i projectes pioners d’emmagatzematge energètic a Espanya. Analistes com els de Bank of America mantenien una visió molt positiva sobre la companyia, elevant-ne el preu objectiu. La revisió del PIB nord-americà del primer trimestre mostrava una caiguda del 0,2%.