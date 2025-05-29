Els focus: les actes de la Fed i els resultats de Nvidia
Les pujades inicials que havien provocat l’ajornament dels aranzels de Trump a la Unió Europea s’han anat esmorteint a mesura que els inversors esperen dues cites clau que es coneixien amb el mercat europeu tancat: les actes de la Reserva Federal de la darrera reunió i els resultats trimestrals de Nvidia, que es publicaven amb Europa i Wall Street tancats. Els analistes estan expectants de conèixer l’impacte de les possibles restriccions als xips, com ara l’efecte de la guerra comercial en la cadena de subministrament tecnològica. Haurem d’esperar fins avui per conèixer-ne l’acollida. Així, el sentiment de prudència va dominar les borses ahir en l’obertura, amb l’IBEX 35 posant en perill els 14.200 punts, liderat a la baixa per Ferrovial, mentre que l’EuroStoxx 50 obria prop dels 5.400. A Wall Street, la jornada de dimarts va deixar fortes pujades després del festiu de dilluns. L’S&P 500 va pujar un 2% en resposta tant a la pausa aranzelària com a la distensió en el mercat de deute. Tot i això, ahir el mercat americà obria amb lleugeres pujades en espera de les grans cites de la jornada. Pel que fa als bancs centrals, des del BCE les paraules de Robert Holzmann van tornar a posar ombres sobre la política monetària. El membre més hawkish del consell Governing advertia que cal “guardar pólvora” davant l’escalada comercial amb els Estats Units i defensava posposar noves retallades de tipus fins al setembre. Mentrestant, Philip Lane, economista en cap, descartava una baixada per sota de l’1,5%, tot i confirmar el moviment previst del juny fins al 2%. Per tant, no hi ha un missatge unànime dintre de l’organisme. França va registrar una xifra d’inflació mensual del 0,6%.