Els aranzels mantenen els mercats amb volatilitat
Els mercats globals van tancar la jornada d’ahir amb un clar to positiu després que Donald Trump anunciés l’ajornament fins al 9 de juliol de l’amenaça d’imposar aranzels del 50% a les importacions procedents de la Unió Europea. El moviment, comunicat a través d’un dels habituals missatges a xarxes socials, va anar acompanyat de l’afirmació que Brussel·les havia demanat reactivar amb urgència les converses comercials, fet que ha estat rebut amb optimisme per part dels inversors. La treva aranzelària va propulsar els principals índexs nord-americans. Des de la Casa Blanca, el director del Consell Econòmic Nacional va recolzar l’eufòria afirmant que esperen veure acords comercials aquesta mateixa setmana. Mentrestant, la tensió geopolítica es manté latent. Creixen els rumors que Trump prepara noves sancions contra Rússia arran dels atacs recents a Ucraïna i la falta de diàleg amb Moscou. En el terreny empresarial, la xinesa PDD, propietària de Temu, es va desplomar un 18% després de presentar uns resultats molt per sota de les previsions. La companyia afronta una combinació de debilitament de la demanda interna, guerra de preus i incertesa reguladora a l’exterior, especialment als EUA, on els aranzels amenacen la seva projecció. En contrast, Salesforce va anunciar l’adquisició d’Informàtica per 8.000 milions de dòlars, en una operació que busca reforçar el seu posicionament al cloud. A Europa, tot i que el mercat dona per descomptada una retallada de tipus al juny per part del BCE, el governador austríac Robert Holzmann adverteix que la institució hauria de guardar-se munició davant l’escalada comercial amb Washington.