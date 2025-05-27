Els aranzels mantenen els mercats amb volatilitat
Les borses europees van obrir la setmana amb pujades destacades, impulsades per la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, d’ajornar fins al 9 de juliol l’aplicació d’un aranzel del 50% sobre productes europeus. La mesura, sol·licitada per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, dona una treva temporal en una escalada comercial que havia castigat la darrera jornada de la setmana passada. L’EuroStoxx 50 va recuperar la cota dels 5.400 punts, mentre que l’IBEX 35 es va situar prop dels 14.300 punts, gràcies a un rebot superior a l’1,5%. Tot això en una jornada marcada per la inactivitat de Wall Street i de la borsa de Londres, tancats per festiu. Aquest context va limitar el volum de negociació, mentre els inversors europeus seguien de prop les últimes declaracions de política monetària i els senyals d’una inflació més moderada.
Aquesta setmana els analistes estaran atents a les dades d’inflació tant d’Europa com dels Estats Units divendres, amb les dades de PCE, xifra que agrada molt a la Reserva Federal. A més, es coneixeran les actes de la darrera reunió de la Fed demà. Quant a la guerra comercial oberta entre el govern de Trump i els socis comercials, va destacar l’advertiment a la companyia tecnològica Apple, que haurà de pagar aranzels del 25% si no fabrica els iPhones venuts dintre de territori americà. La pressió sobre la companyia va afectar els proveïdors asiàtics, amb caigudes a la borsa de Hong Kong i Taipei. A més, el mandatari va donar llum verda a la fusió entre Nippon Steel i US Steel, acord valorat en 14.000 milions de dòlars