Europa reacciona als aranzels de Trump
Les borses europees van reaccionar a la baixa a mitja sessió després d’una nova escalada en la guerra comercial impulsada per Donald Trump. El president dels Estats Units va publicar un missatge a la xarxa social Truth Social en què recomanava imposar un aranzel del 50% a tots els productes europeus a partir de l’1 de juny. Aquesta inesperada declaració va fer trontollar els mercats: l’IBEX 35, que cotitzava pla, va reaccionar caient un 2,5%, mentre que l’EuroStoxx 50 va perdre un 2,5% i el DAX alemany va retrocedir fins als 23.490 punts. Així, el sentiment inversor va canviar de manera dràstica i el color vermell es va estendre pels principals índexs. El missatge de Trump arriba després d’uns dies de relativa calma comercial i suposa la fi prematura de la treva aranzelària pactada fa unes setmanes amb la UE. El president nord-americà també va amenaçar específicament Apple amb un aranzel del 25% si no trasllada la fabricació d’iPhones a territori nord-americà. Les accions de la companyia van caure un 4% en premercat. Des del G7, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va advertir que els fluxos comercials globals han quedat “alterats per sempre” i va instar els socis internacionals a buscar solucions per reequilibrar el comerç mundial. Paral·lelament, els ministres de Finances de les economies més desenvolupades van acordar abordar els desequilibris globals, en clara al·lusió al superàvit comercial xinès. En aquest entorn d’incertesa, el BCE continua defensant una política monetària prudent. Segons les actes de la reunió de l’abril, els membres del consell van considerar que la retallada de tipus del juny era apropiada davant les pressions i la incertesa derivada dels aranzels.