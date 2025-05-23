El dèficit americà fa dubtar les borses
Les borses europees van obrir la sessió amb retrocessos generalitzats superiors al mig punt, arrossegades per la correcció registrada ahir a Wall Street i la pressió sobre el mercat de deute. Els inversors haurien desconnectat parcialment l’optimisme recent generat per la desescalada comercial entre els EUA i la Xina, per centrar-se novament en la trajectòria dels tipus d’interès. La pujada en el rendiment dels bons nord-americans iniciat dimecres i els temors d’estanflació als Estats Units haurien provocat una forta correcció a Wall Street dimecres, que hauria impactat en la sessió europea. Amb aquest context Wall Street iniciava la jornada d’ahir mixt, destacant amb lleugeres pujades el Nasdaq, mentre que l’S&P 500 i el Dow Jones novament van caure, després que el T-Note a deu anys escalés fins al 4,60%, el nivell més alt des del febrer. Aquest moviment s’hauria vist agreujat per la recent rebaixa del ràting sobirà dels EUA per part de Moody’s i les advertències de JP Morgan sobre el risc creixent d’estanflació. Les vendes de bons i el repunt dels costos de finançament haurien augmentat la tensió en els mercats globals. A Europa, el bund alemany hauria superat el 2,65% i el bo espanyol es mantindria pròxim al 3,30%. En l’àmbit macroeconòmic, ahir van destacar les dades de PMI de maig, que haurien llançat senyals mixtos. A Alemanya, el PMI compost hauria caigut a 48,6 punts, indicant contracció, tot i la millora del sector manufacturer. El sector serveis hauria registrat la pitjor lectura en dos anys i mig. Malgrat això, l’índex Ifo de clima empresarial hauria millorat fins als 87,3 punts, amb unes expectatives al seu millor nivell des de fa un any.