La Unió Europea crea el mecanisme SAFE
Les borses europees iniciaven la jornada amb lleugers descensos generalitzats, en una sessió de transició marcada per l’absència de grans referències i pel repunt de la inflació al Regne Unit, que ha tornat a generar incertesa entre els inversors. Tot i aquest context, l’IBEX 35 va tornar a destacar positivament respecte als homòlegs continentals, gràcies al bon comportament de la banca i al fort impuls dels valors d’energies renovables i defensa. Al mateix temps, els bancs van actuar de suport en un context d’alça dels rendiments sobirans. CaixaBank, Bankinter i Santander van registrar pujades notables, recolzats per les previsions de tipus elevats durant més temps. Els mercats asiàtics es van mantenir mixtos: mentre el Hang Seng va retrocedir lleugerament, el Nikkei va avançar per les bones expectatives de política monetària. El rendiment del deute japonès a llarg termini, però, va pujar bruscament, enmig d’una sobtada manca de demanda que genera alerta entre els analistes. Ahir la Unió Europea va aprovar la creació del mecanisme SAFE, un nou instrument dotat amb fins a 150.000 milions d’euros en préstecs per finançar compres conjuntes de material militar. El fons serà finançat mitjançant emissions de deute conjunt de la UE i els estats membre hauran de retornar els crèdits. L’objectiu és reforçar les capacitats de defensa europees, impulsar la indústria armamentística del continent i reduir la dependència externa. Aquesta iniciativa forma part del pla de rearmament presentat per Ursula von der Leyen i marca un pas cap a una major integració en matèria de defensa. La inflació britànica va sorprendre, superant les previsions l’IPC d’abril, que va repuntar fins al 3,5%.