La Xina retalla els tipus per estimular el consum
Les borses europees van obrir amb pujades moderades, generalment per sota del mig punt percentual, però amb un clar lideratge de l’IBEX 35. Així, des d’Europa s’iniciava la jornada en positiu després de l’anunci del president Trump de reprendre les converses de pau amb Rússia i Ucraïna, amb la mediació directa de Washington, tot i que es manté cert escepticisme sobre els resultats d’aquest diàleg. En paral·lel, la desescalada aranzelària entre els Estats Units i la Xina i la possibilitat de nous acords amb altres països (com l’Índia o el Regne Unit) van ajudar a consolidar l’optimisme inversor. En l’àmbit europeu, la jornada va estar marcada per una agenda macroeconòmica lleugera i les previsions revisades de la Comissió Europea. El selectiu espanyol repuntava a l’inici de la jornada prop d’un 1%, superant els 14.300 punts, màxims no vistos des de l’any 2008, impulsat per la forta pujada d’Indra i del sector d’energies renovable, amb Solaria i Acciona Energia destacant en un context de reactivació de grans projectes als Estats Units. Aquest to positiu es va veure afavorit per les alces als mercats asiàtics, especialment a la Xina, on les borses van reaccionar amb entusiasme a la decisió del Banc Popular de la Xina de retallar els tipus preferencials a 1 i 5 anys en 10 punts bàsics (fins al 3% i el 3,5%, respectivament). Amb aquest moviment, la màxima autoritat monetària xinesa busca incentivar el consum i el crèdit per frenar la desacceleració econòmica, agreujada per les tensions aranzelàries amb els EUA. Les borses americanes iniciaven la jornada en vermell, trencant la tendència positiva de les darreres sis jornades. En to empresarial la publicació de resultats corporatius va ser clau.