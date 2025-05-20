Moodys rebaixa el ràting dels Estats Units

Veronica Orihuela
Publicat per
Veronica Orihuela

Creat:

Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la sessió amb baixades inferiors al punt percentual, després del fort repunt de la setmana anterior, en què l’Eurostoxx 50 va avançar un 2,2% en el còmput setmanal. L’agenda macroeconòmica va centrar l’atenció dels inversors al Vell Continent. A la Xina, l’índex Hang Seng va cedir un lleuger 0,05% després de dades mixtes que combinaven un increment de la producció industrial i una caiguda en la taxa d’atur. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van seguir una tònica similar a la dels seus homòlegs europeus, tot i que amb caigudes més pronunciades. L’S&P 500 va obrir amb retrocessos del l’1% després d’haver acumulat una revaloració del 5,27% la setmana anterior, impulsat pels avenços en els acords comercials de l’Administració Trump i una temporada de resultats positiva. Fins al moment, els beneficis corporatius creixen un 13% interanual, set punts per sobre del que esperava el consens d’analistes. Altrament, l’agència de qualificació creditícia Moody’s va rebaixar la nota del deute dels Estats Units d’Aaa –la màxima qualificació– a Aa1, a causa de l’elevat volum de deute i de l’increment dels costos de refinançament. Això va tenir impacte no tan sols als mercats borsaris, sinó també en la divisa americana. El dòlar va situar-se per sobre d’1,12. La renda fixa també es va veure impactada, pujant la rendibilitat dels bons governamentals americans. Així, la referència a 10 anys se situava per sobre del 4,5% i la referència a 30 anys arribava al 5%. La inflació general de l’Eurozona es va mantenir estable en el 2,2% interanual.

tracking