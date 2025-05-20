Moodys rebaixa el ràting dels Estats Units
Les borses europees van iniciar la sessió amb baixades inferiors al punt percentual, després del fort repunt de la setmana anterior, en què l’Eurostoxx 50 va avançar un 2,2% en el còmput setmanal. L’agenda macroeconòmica va centrar l’atenció dels inversors al Vell Continent. A la Xina, l’índex Hang Seng va cedir un lleuger 0,05% després de dades mixtes que combinaven un increment de la producció industrial i una caiguda en la taxa d’atur. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van seguir una tònica similar a la dels seus homòlegs europeus, tot i que amb caigudes més pronunciades. L’S&P 500 va obrir amb retrocessos del l’1% després d’haver acumulat una revaloració del 5,27% la setmana anterior, impulsat pels avenços en els acords comercials de l’Administració Trump i una temporada de resultats positiva. Fins al moment, els beneficis corporatius creixen un 13% interanual, set punts per sobre del que esperava el consens d’analistes. Altrament, l’agència de qualificació creditícia Moody’s va rebaixar la nota del deute dels Estats Units d’Aaa –la màxima qualificació– a Aa1, a causa de l’elevat volum de deute i de l’increment dels costos de refinançament. Això va tenir impacte no tan sols als mercats borsaris, sinó també en la divisa americana. El dòlar va situar-se per sobre d’1,12. La renda fixa també es va veure impactada, pujant la rendibilitat dels bons governamentals americans. Així, la referència a 10 anys se situava per sobre del 4,5% i la referència a 30 anys arribava al 5%. La inflació general de l’Eurozona es va mantenir estable en el 2,2% interanual.