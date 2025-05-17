Finalitza la setmana marcada pels acords comercials
Els principals índexs borsaris iniciaven la setmana amb to positiu malgrat les correccions finals vistes als parquets asiàtics. A la Xina, el Japó i Corea del Sud, les borses van cedir lleugerament en la darrera sessió, tot i que el balanç setmanal és favorable. La treva aranzelària de 90 dies entre Washington i Pequín ha injectat optimisme als mercats i ha afavorit especialment la renda variable asiàtica, que s’ha apropat de nou a territori positiu en el còmput anual. A Europa, els principals parquets han mantingut un to alcista durant la setmana. Les dades econòmiques van impulsar els mercats, amb xifres positives del PIB, de la moderació de la inflació i de l’alleujament en les tensions geopolítiques. En to de bancs centrals van destacar els comentaris de membres dels organismes. El BCE va indicar que continua monitorant els riscos de creixement i inflació. Martins Kazaks va afirmar que el tipus terminal s’apropa, però va advertir de no precipitar més retallades. Per la seva banda, la Reserva Federal manté la pausa monetària, tot i que Raphael Bostic (president de la Fed d’Atlanta) va apuntar una rebaixa abans de final d’any. La incertesa aranzelària continua pesant sobre les expectatives inflacionàries i els fluxos comercials globals. Les xifres de PIB del Japó van decebre, amb una contracció del 0,2% el primer trimestre, afectades pel retrocés del consum i de les exportacions netes. En aquest context, el ien va repuntar un 0,3% davant el dòlar. En to empresarial a Europa, la companyia farmacèutica danesa Novo Nordisk iniciava la jornada penalitzada.