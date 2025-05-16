Revisió a la baixa del PIB de l’eurozona
Les borses europees van començar la sessió amb baixades moderades després de l’aparent fracàs en les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna, arran del rebuig de Putin a reunir-se amb Zelenski a Turquia, i en espera d’una agenda macroeconòmica carregada de referències. A l’altra banda de l’Atlàntic, els principals índexs de Wall Street van iniciar la sessió amb baixades, després de tres jornades consecutives amb guanys. En l’àmbit macroeconòmic, a Europa va destacar, en primer lloc, el PIB del primer trimestre de la zona euro, que finalment es va revisar a la baixa fins al 0,3% trimestral, una desacceleració d’una dècima respecte a la lectura preliminar. En termes interanuals, el creixement econòmic va ser de l’1,2%, en línia amb les projeccions. D’altra banda, la producció industrial de l’eurozona va incrementar el seu ritme de creixement fins al 2,6% intermensual al març, per sobre tant de les estimacions del consens (1,9%) com de la dada anterior (1,1%).
Des dels Estats Units, una de les dades clau va ser les vendes minoristes, que van augmentar un 0,1% a l’abril, mostrant una desacceleració respecte a l’1,7% del mes anterior (dada revisada), segons l’Oficina del Cens. En termes interanuals, les vendes van créixer un 5,2%, fins als 724.100 milions de dòlars. Les dades apunten una moderació del consum en un context d’incertesa econòmica. D’altra banda, es va publicar la xifra d’IPP (índex de preus al productor), que va caure inesperadament fins al 0,5% intermensual, fet que permet a la Fed tenir més marge per prendre la seva decisió.