La inflació es modera segons el previst a Espanya
Les borses europees van obrir amb tímids avenços, després de dues sessions d’alces impulsades pels acords comercials dels Estats Units. Tanmateix, a mesura que avançava la jornada, alguns selectius com el CAC 40 i l’Eurostoxx 50 es van girar cap al vermell, mentre els mercats continuaven assimilant els resultats corporatius. A Wall Street, l’obertura també va ser positiva tot i que moderada, amb l’S&P 500 i el Nasdaq 100 amb pujades inferiors al 0,5%, després d’esborrar les pèrdues acumulades enguany i tornar a terreny positiu. El sector tecnològic i el de semiconductors es va veure reforçat per l’acord entre els Estats Units i l’Aràbia Saudita per facilitar l’accés a xips d’intel·ligència artificial. Segons el pacte, rebrien 18.000 dels millors xips per a l’ús de la IA de EUA. Des de l’Àsia, el Hang Seng tancava el dia amb pujades d’un 2,30%, sumant més d’un 20% enguany, el mateix dia que entraven en vigor les rebaixes aranzelàries entre la Xina i els EUA. En l’àmbit macroeconòmic, la inflació va tornar a centrar l’atenció. Es van conèixer les dades d’abril d’Espanya i Alemanya. L’IPC Alemany es va moderar una dècima, fins al 2,1% interanual, en línia amb les previsions. A Espanya, la inflació general també es va moderar lleugerament fins al 2,2%, tot i registrar un fort increment mensual del 0,6%, d’acord amb les estimacions. Avui el focus dels inversors europeus es traslladarà cap a una bateria de dades rellevants: el PIB del primer trimestre de la zona euro, la producció industrial, les vendes al detall i les previsions econòmiques de la UE. Als EUA, la jornada estarà marcada per les xifres d’atur, les vendes al detall, l’índex de preus de producció i les declaracions del president de la Fed.