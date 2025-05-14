La inflació dels EUA torna a nivells mínims del 2021
Les borses europees van iniciar la sessió pràcticament planes, amb avenços mínims, després del fort repunt viscut la jornada anterior a banda i banda de l’Atlàntic, on l’Eurostoxx 50 i el Nasdaq 100 van avançar un 1,56% i un 4,02%, respectivament. La pausa de 90 dies als aranzels recíprocs entre la Xina i els Estats Units va donar un fort impuls a les borses en un clar moviment cap als actius de més risc davant la desescalada comercial. L’optimisme inversor, però, es va moderar després del fort rebot, i l’atenció es va desplaçar cap a les referències macroeconòmiques de la jornada. Els Estats Units iniciaven la jornada amb un signe mixt després de conèixer una de les claus de la jornada, l’IPC del mes d’abril. La xifra va sorprendre els analistes i es va situar una dècima per sota, concretament en un 2,3%, el nivell més baix des d’inici del 2021. En l’àmbit macroeconòmic, a la zona euro l’índex ZEW de confiança inversora va mostrar un notable increment al maig, situant-se en 11,6 punts des dels -18,5 del mes anterior, i superant àmpliament les estimacions (-3,5). Als Estats Units, la xifra més esperada de la jornada va ser l’índex de preus al consumidor (IPC) mensual d’abril. La xifra es va situar en el 0,2% mensual, i anualitzada en un 2,3%, una dècima per sota de les previsions, superant les expectatives dels analistes i situant la xifra en dades mínimes des del 2021. Segons l’Oficina d’Estadístiques Laborals (BLS), el component de l’habitatge va ser el principal responsable de l’augment mensual, contribuint amb més de la meitat de l’alça registrada. Per la seva banda, l’energia també va pressionar a l’alça amb un increment del 0,7%, impulsat pel gas natural.