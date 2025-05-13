Treva aranzelària de 90 dies entre els EUA i la Xina
Les borses europees van iniciar la setmana amb fortes pujades pròximes al 2%, contagiades per l’optimisme als parquets asiàtics i als futurs nord-americans, arran de l’anunci d’un preacord comercial entre Washington i Pequín. Després de la reunió d’aquest cap de setmana entre les delegacions dels Estats Units i la Xina a Suïssa, les dues principals potències econòmiques mundials van acordar una reducció temporal dels aranzels recíprocs durant 90 dies, mentre negocien un acord comercial més ampli. En concret, els aranzels combinats que aplica els Estats Units a la majoria d’importacions xineses es reduiran del 145% al 30%; mentre que les taxes addicionals del 125% aplicades per la Xina es reduiran fins al 10%. En un comunicat oficial conjunt, ambdues parts van reconèixer la importància de les seves relacions comercials per a l’economia global, i van destacar la necessitat d’un acord sostenible i mútuament beneficiós. La reacció dels mercats va ser clarament positiva, amb un nítid moviment dels inversors cap als actius de risc. A Europa, la renda variable iniciava la jornada amb pujades pròximes als dos punts percentuals, impulsada per l’inici d’una desescalada comercial. A l’Àsia, el Hang Seng es va revalorar un 2,98%, mentre que el Nikkei japonès va sumar un 0,38%. Als Estats Units, l’S&P 500 i el Nasdaq 100 van iniciar la sessió amb repunts pròxims al 3% i al 4%, respectivament, reflectint l’acollida favorable del pacte per part dels inversors. D’altra banda, el petroli Brent va pujar un 3%, arribant a nivells de 66 dòlars per barril, i el dòlar es va apreciar un 1%.