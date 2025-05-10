L’optimisme comercial impulsa les borses europees
Les borses europees obrien la jornada avançant amb pujades moderades, per sota del punt percentual en la majoria de places, animades per l’acord comercial entre els Estats Units i el Regne Unit. Es tracta del primer gran pacte anunciat per la Casa Blanca en l’etapa actual, fet que ha despertat expectatives de noves aliances internacionals en les pròximes setmanes. En aquest context, l’índex DAX de Frankfurt torna a marcar màxims històrics per sobre dels 23.500 punts, només un mes després de la imposició dels aranzels per part de Donald Trump. Recolzats també per la temporada de resultats empresarials, que ha estat força sòlida fins ara, contribueix a aquest sentiment positiu, tot i que els analistes recorden que el panorama comercial global continua sent altament incert. A l’Àsia, la borsa xinesa va registrar avenços setmanals gràcies a les esperances dipositades en la reunió EUA-Xina. El Nikkei japonès també mostra un to positiu, amb un increment destacable de l’1,50% a l’última sessió, malgrat les advertències de Trump sobre possibles retards en acords amb el Japó i l’Índia. Pel que fa a dades macroeconòmiques, ahir es van publicar les exportacions xineses, que van créixer un 8,1% interanual a l’abril, molt per sobre del que anticipaven els analistes. Aquest bon comportament contrasta amb el descens de les exportacions cap als Estats Units i reflecteix l’augment de les vendes a altres mercats emergents, així com l’efecte amortidor de la depreciació del yuan. La setmana vinent els inversors estaran atents a l’evolució de les negociacions sobre acords entre els Estats Units i els socis comercials, concretament amb l’esperança d’una rebaixa dels aranzels contra la Xina.