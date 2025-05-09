Els EUA fan un acord comercial amb el Regne Unit
Les borses europees van obrir amb pujades destacades, seguint l’impuls positiu de Wall Street, que va tancar amb alces gràcies a l’optimisme sobre nous avenços aranzelaris dels EUA amb els socis comercials i la retirada de les restriccions a les exportacions de xips imposades per l’Administració Biden. El sector tecnològic va reaccionar amb força a la notícia, liderant les pujades a Europa valors com ASML i Infineon. En canvi, el sector energètic va recular després que la Comissió Europea anunciés una investigació sobre l’apagada elèctrica a la península Ibèrica. A mitja sessió, les alces es van estendre per sobre del punt percentual a la majoria d’índexs, impulsades per l’anunci de Donald Trump sobre un “acord comercial complet i integral amb el Regne Unit per a molts anys”, alhora que va avançar que s’estan ultimant més pactes amb altres països. Paral·lelament, el president nord-americà va carregar novament contra Jerome Powell després que la Reserva Federal decidís mantenir els tipus d’interès en la forquilla del 4,25%-4,50%, en línia amb les expectatives del mercat, en espera de més claredat econòmica. Les reunions de política monetària van continuar ahir, amb el Banc d’Anglaterra que va retallar novament els tipus en 25 punts bàsics, fins al 4,25%, però es va mostrar prudent, afirmant que mantindrà un enfocament gradual. Per la seva part, els bancs centrals de Noruega i Suècia van optar per mantenir els tipus inalterats en espera de veure l’impacte dels aranzels nord-americans. A nivell macroeconòmic ahir van destacar les dades del mercat laboral americà.