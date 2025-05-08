Atents a la Fed i a les negociacions aranzelàries
Les borses europees van obrir ahir amb caigudes generalitzades, seguint el tancament negatiu de Wall Street i enmig d’una jornada carregada d’incògnites: la reunió de la Reserva Federal com una de les claus de la jornada, l’agenda d’aranzels i la temporada de resultats empresarials. Tot i les expectatives d’una obertura lleugerament positiva arran de la notícia que els Estats Units i la Xina reprendran el diàleg comercial a Suïssa, les principals places del Vell Continent mostraven volatilitat i prudència. Els mercats van reaccionar amb cert optimisme inicial després de conèixer-se que les delegacions encapçalades per Scott Bessent, secretari del Tresor nord-americà, i He Lifeng, viceprimer ministre xinès, es reuniran a final de setmana per intentar reconduir la guerra comercial. Es tracta del primer acostament formal des que es van aplicar aranzels encreuats superiors al 120%. Paral·lelament, la Xina va anunciar una nova tanda d’estímuls econòmics per frenar la desacceleració: retallada de tipus d’interès a set dies (de l’1,5% a l’1,4%) i una rebaixa de 50 punts bàsics del coeficient de reserves bancàries, així com una injecció de liquiditat de fins a 1,1 bilions de iuans destinada a sectors tecnològics i de consum. Tot i això, l’Eurostoxx-50 no aconseguia superar la resistència dels 5.300 punts en l’obertura. Les borses europees van cotitzar sense la referència de la jornada, amb les expectatives que la Reserva Federal no realitzaria canvis en els tipus d’interès atès que la reunió es produïa amb la borsa europea ja tancada. A Europa va destacar el repunt de les comandes industrials a Alemanya.