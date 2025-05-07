La Reserva Federal i el sisme comercial de Trump
Els selectius europeus van iniciar la sessió amb tendències mixtes, seguint la pauta de la jornada anterior i en espera de les dades macroeconòmiques. La tendència europea va estar molt marcada per les notícies que arribaven d’Alemanya, després que Friedrich Merz no arribés a aconseguir el poder governar el país per només sis vots. L’S&P-500 queia un 0,9% fins als 5.599 punts, el Dow Jones, un 0,74%, i el Nasdaq 100 cedia un 1,1%, en una jornada marcada per la tensió entre la Reserva Federal i el front aranzelari. El secretari del Tresor, Scott Bessent, va indicar que s’esperen acords comercials imminents amb diversos països. Tota l’atenció avui la centrarà la reunió de política monetària de la Reserva Federal, que es produirà amb la borsa europea tancada. Els mercats cotitzen una aturada de la senda de baixada de tipus de la Fed (mantenint els tipus en el rang del 4,25%-4,50%). La incertesa aranzelària fa pensar que la Fed es mantindrà en pausa, tot i unes dades de consum i ocupació encara sòlides. En l’àmbit macroeconòmic, des dels Estats Units es va ampliar un 14% al març fins als 140.500 milions de dòlars, màxim històric, arran de les compres anticipades davant els futurs aranzels. El valor de les importacions es va disparar un 4,4% i va llastar el creixement del PIB, que va retrocedir un 0,3% en termes anualitzats. Des d’Europa es va publicar el PMI serveis de l’abril, que es va situar en 50,1 punts a la zona euro, mantenint-se per cinquè mes consecutiu en terreny expansiu, tot i la lleu desacceleració respecte al mes anterior (51). La dada va superar les previsions dels analistes, que projectaven una caiguda fins als 49,7 punts, en un context d’incertesa marcada per les polítiques proteccionistes de l’Administració de Trump.