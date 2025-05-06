La setmana clau de la Reserva Federal
Les borses europees van obrir amb tendències mixtes després de l’avanç de la setmanal anterior superior al 2% de l’Eurostoxx-50, amb la mirada fixa en les dades d’activitat, les reunions dels bancs centrals i la temporada de resultats. Wall Street, en canvi, iniciava la setmana amb caigudes de prop de l’1%, desfent part dels guanys acumulats la setmana anterior, quan Trump havia insinuat una futura rebaixa dels aranzels a la Xina. No obstant això, el president nord-americà va tornar a la càrrega imposant un nou aranzel del 100% a totes les pel·lícules produïdes fora dels Estats Units, al·legant motius de seguretat nacional. Aquesta mesura va provocar fortes caigudes en companyies com Netflix i Disney a l’inici de la jornada. A més, les negociacions comercials entre els EUA i el Japó van quedar aturades davant la negativa de Washington a retirar els aranzels sobre metalls i automòbils. Els inversors es mantenen pendents de l’esdeveniment de la setmana, la reunió de política monetària de la Reserva Federal que està prevista per demà, en què s’espera que l’organisme prengui la decisió de pausar les baixades dels tipus d’interès (actualment al 4,25%-4,50%) malgrat les pressions de Trump. També s’espera la reunió del Banc d’Anglaterra de dijous. En matèries primeres, el petroli Brent (referència europea) es va desplomar cotitzant per sota dels 60 dòlars per barril, mínims des del 2021, després que l’OPEP+ anunciés un nou increment de producció, concretament 411.000 barrils diaris a partir de l’1 de juny. La combinació d’un augment de l’oferta i una demanda global feble ha pressionat fortament els preus del cru, que ja acumula una caiguda superior al 15% a l’abril.