El mercat laboral americà sorprèn
Les borses europees reprenien ahir l’activitat, després del tancament del dijous per la festivitat del Dia del treballador. Les principals borses a Europa obrien amb pujades destacades, superiors a l’1%, en l’última sessió d’una setmana positiva. Unes dades macroeconòmiques mixtes no van pesar en el sentiment inversor, després del bon registre de creixement publicat dimecres. L’optimisme inicial es va veure reforçat per l’obertura del govern xinès a reprendre negociacions comercials amb els Estats Units. Alhora, el resultat empresarial també està marcant l’evolució dels mercats. Així, grans companyies com Meta (matriu de Facebook) i Microsoft van sorprende positivament. Per contra, Amazon i Apple cedien prop d’un 2% en el mercat fora-d’hores, tot i superar les previsions, a causa de la decepció en divisions clau com el negoci de núvol (Amazon Web Services) i la reducció del marge brut d’Apple (del 47% al 41%). McDonald’s, per la seva banda, va reportar una caiguda del 3,6% en les vendes comparables, la més gran des de la pandèmia. Des de la banda macroeconòmica, a Europa ahir es publicava el PMI manufacturer, que es va situar en 49 punts a l’abril. Des dels Estats Units, una de les dades clau de la jornada va ser les xifres del mercat laboral, un dels focus d’atenció de la Reserva Federal. La taxa d’atur del mes d’abril es va situar en 4,2%, tal com esperaven els analistes, repetint la dada del mes anterior. El que va sorprendre van ser la xifra de nòmines no agrícoles que es va situar en 177.000, molt per sobre de les estimacions, tot i que per sota de la xifra del mes anterior.