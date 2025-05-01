El PIB americà espanta els mercats globals
Les borses europees van obrir amb pujades, a excepció de l’IBEX-35, condicionat per l’allau de resultats corporatius. El selectiu espanyol ampliava la caiguda a l’1,4% a mitja sessió, llastat per la banca i les energètiques, tot i, a priori, unes xifres destacades en el primer trimestre de l’any. CaixaBank va reportar un increment del 46% en el benefici, impulsat per l’activitat comercial, mentre que Santander va elevar els guanys un 19% i va reiterar els objectius per a l’any. Ambdós bancs van registrar beneficis rècord, però les seves accions van patir importants recollides de beneficis superiors al 4%. Alhora, companyies com Repsol, Iberdrola i Volkswagen van registrar fortes caigudes atribuïdes a elements extraordinaris i contextos adversos en els seus sectors. A l’altra banda de l’Atlàntic, la dada clau de la jornada, el PIB americà, va provocar una obertura molt negativa després de decebre els analistes, l’S&P-500 iniciava la jornada cedint un 1,5%, el Nasdaq-100, un 2%, i el Dow Jones, un 1%, afectats per la feblesa macroeconòmica i la incertesa aranzelària. A Europa va girar el sentit inicial de la jornada, i l’Eurostoxx-50 i el DAX van girar a la baixa després de l’indicador americà. En l’àmbit macroeconòmic, el PIB del primer trimestre de la zona euro es va situar en un 1,2% interanual, per sobre de les estimacions dels analistes (1%). En termes trimestrals, l’avanç va ser del 0,4%, per sobre de les previsions (0,2%). En conjunt, dades positives de creixement, més sòlides del que suggerien les enquestes, tot i que encara no recullen l’impacte ple dels aranzels.