La confiança del consumidor americà decep
Les borses europees van obrir amb lleus pujades, a excepció del CAC-40 francès. A mitja sessió, el signe mixt es va imposar a Europa, amb l’IBEX-35 espanyol liderant els descensos, enmig dels intents per normalitzar la situació després de l’apagada històrica d’ahir. Les companyies energètiques Redeia o Acciona reaccionaven amb caigudes a les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, que va indicar que exigiria responsabilitats a tots els operadors privats. En positiu, va destacar el DAX-40 alemany amb un avanç de prop del 0,50%, impulsat per valors com Rheinmetall i Deutsche Bank, aquest darrer gràcies a uns resultats molt sòlids, amb un augment del 39%. Als Estats Units, Wall Street va iniciar la jornada amb dubtes, després de cinc jornada consecutives en positiu, en espera de les referències macroeconòmiques i dels resultats empresarials destacats com General Motors, Spotify o UPS. En aquest context, la temporada de resultats corporatius segueix sorprenent els analistes. En aquest cas, ahir BBVA sorprenia positivament amb un increment del 23% en els guanys. En canvi, HSBC va anunciar una recompra d’accions per 3.300 milions de dòlars per contrarestar una caiguda del 25% en el benefici abans d’impostos. Als Estats Units va destacar la xifra de confiança dels consumidors, caient dràsticament a l’abril, segons The Conference Board. L’índex general va retrocedir 7,9 punts fins als 86, el nivell més baix des de maig del 2020. La caiguda es concentra principalment en les expectatives a futur, que es van desplomar 12,5 punts.