Obertura optimista als mercats europeus
Les borses europees van obrir la primera sessió setmanal amb pujades moderades, pròximes a l’1%, seguint la inèrcia positiva de la setmana anterior, en què l’Eurostoxx 50 va avançar un 4,40%. L’optimisme envers una desescalada de la guerra comercial va permetre als selectius globals revertir la tendència. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van començar amb lleus correccions, inferiors al 0,5%, després del fort rebot viscut la setmana passada, en què l’índex de referència S&P 500 va pujar un 4,6%. A l’Àsia, el Nikkei japonès va tancar amb una pujada del 0,30% i el Hang Seng xinès va quedar gairebé pla amb un retrocés del 0,04%. La Xina va anunciar mesures per estabilitzar l’ocupació, el comerç i el consum en resposta a la guerra comercial amb els Estats Units. Les autoritats volen fomentar la reinversió estrangera, impulsar el consum d’automòbils i enfortir el mercat laboral amb més formació i suport públic. Aquesta setmana el mercat estarà molt atent a l’evolució en les negociacions comercials entre els Estats Units i la Xina, juntament amb dades inflacionistes de països europeus, com les de PCE dels Estats Units de cara a final de setmana. La jornada s’iniciava amb moviments a la banca italiana, que continua consolidant-se amb noves fusions. Les opes al sector bancari italià continuen sacsejant el mercat. Mediobanca ha llançat una oferta per Banca Generali, impulsant l’acció en l’obertura un 8%. Paral·lelament, Monte dei Paschi manté la seva opa per Mediobanca, mentre que UniCredit continua negociant la compra de Banco BPM per 10.100 milions.