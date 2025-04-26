Acaba una setmana positiva a les borses globals
Les borses europees van obrir amb pujades moderades en l’última sessió d’una setmana clarament positiva, amb guanys acumulats superiors al 3%. A l’altra banda de l’Atlàntic, els principals índexs de Wall Street també van tancar la setmana en verd. El Nasdaq 100 va ser el més destacat, amb un repunt superior del 5% setmanal. Els avanços als mercats van ser possibles no només per l’optimisme renovat sobre una descabalada comercial, sinó també per les creixents expectatives de retallades de tipus d’interès per part de la Reserva Federal. A més, la setmana va estar marcada per la temporada de resultats del primer trimestre, que va deixar titulars destacats. Alphabet, matriu de Google, va presentar un augment del 46% en el benefici interanual. També va anunciar una recompra d’accions per valor de 70.000 milions, fet que va impulsar la cotització en el mercat after-hours. Als asiàtics, el sentiment inversor també va millorar gràcies a la perspectiva d’avanços en les negociacions comercials amb els EUA. Pel que fa a l’àmbit macroeconòmic, l’FMI va revisar a la baixa les previsions de creixement de les principals economies. A més, els indicadors d’activitat PMI van reflectir una tendència comuna tant a la zona euro com als EUA. Amb això, els inversors desplacen el focus cap a la setmana que ve, carregada de referències clau com els PIB del primer trimestre als EUA i l’eurozona, el PMI manufacturer de la Xina o l’IPC de la zona euro. A més, tindrem més notícies de l’evolució de la guerra aranzelària, ja que el divendres Trump va afirmar que en poques setmanes espera concloure acords que deixin la situació més encarrilada, fet que, si es materialitza, proporcionarà més visibilitat als operadors de mercat.