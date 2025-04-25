La Xina exigeix més diplomàcia i claredat als EUA
Les borses europees van obrir amb tendències mixtes després d’un tancament molt positiu la jornada anterior, en què l’EuroStoxx 50 va avançar un 2,77%, impulsat per una percepció més baixa de risc aranzelari. A tancament de sessió, el sentiment es va refredar i el principal índex del Vell Continent va tancar sumant un 0,38%. La temporada de resultats va ajudar a mantenir el verd. Entre les publicacions destacades, Bankinter va guanyar un 34,5% interanual més, i Adidas va sorprendre positivament en benefici. D’altra banda, també hi va haver decepcions, principalment de companyies franceses com Kering, Dassault Systèmes i BNP Paribas, que van presentar resultats per sota de les estimacions del consens.
En l’àmbit macroeconòmic, la inflació industrial d’Espanya es va moderar fins al 4,9% interanual al març, des del 6,6% anterior, gràcies a l’evolució dels preus de l’energia. D’altra banda, l’índex Ifo de confiança empresarial d’Alemanya va millorar lleugerament fins als 86,9 punts, per sobre de les expectatives. Tot i això, la lleu millora de les condicions actuals combinada amb la caiguda de les expectatives suggereix que els aranzels nord-americans encara no han afectat significativament l’activitat econòmica del país.
A Wall Street, els índexs pujaven de forma més decidida en horari de tancament europeu i l’S&P500 s’incrementava un 1,37% i se situava entorn els 5.450 punts. Els inversors van apostar per la narrativa que la Reserva Federal (Fed) podria retallar els tipus d’interès abans del previst per evitar una recessió. En canvi, van donar menys importància a dures declaracions des de la Xina, que capgiren les perspectives d’alleujament de la guerra comercial.