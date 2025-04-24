Els mercats reboten amb el to conciliador de Trump
Els inversors van apostar fort pels actius de risc en veure senyals que Trump rebaixava el discurs combatiu, després que la Casa Blanca adoptés un to més suau sobre el comerç i la independència de la Reserva Federal. Els índexs de renda variable als EUA presentaven fortes pujades a mitja sessió. L’optimisme va ser generalitzat des d’Àsia fins a Europa, i el dòlar es va estabilitzar quan el secretari del Tresor, Scott Bessent, va dir que el conflicte aranzelari amb Pequín és insostenible. També va apuntar que els Estats Units i l’Índia estaven “molt a prop” d’un acord comercial. Els avenços a Àsia van ser de l’1,89% al Hang Seng i del 2,37% al Nikkei japonès. La borsa alemanya va ser la més beneficiada del Vell Continent, ja que el DAX va accelerar un 3,17% en la sessió. Davant el flux cap a actius de risc, l’or va corregir amb força fins als 3.300 dòlars per unça des dels màxims històrics de la jornada anterior. El PMI compost de la zona euro va caure fins als 50,1 punts a l’abril (des dels 50,9 anteriors, i per sota dels 50,3 del consens), mantenint-se en la frontera de la zona d’expansió gràcies a una millora del component manufacturer. A Estats Units, l’indicador manufacturer també va sorprendre en positiu, ja que va evitar entrar en zona de contracció registrant una lectura de 52,8. A nivell empresarial, va ser un dia actiu en resultats empresarials: SAP, Boeing i Philip Morris van superar les expectatives, AT&T va complir pronòstics, mentre que Boeing i Tesla van decebre. Malgrat tot, les accions de la firma de cotxes elèctrics es van disparar amb la notícia que Elon Musk reduirà el seu paper al Departament d’Eficiència Governamental per centrar-se en la seva companyia.