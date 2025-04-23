L’or revalida màxims prop dels 3.500 dòlars
Després de quatre jornades tancades per festes, les borses van optar per les compres a banda i banda de l’Atlàntic. Les borses europees van tancar la sessió amb guanys generalitzats, l’Euro Stoxx 50 va augmentar un 0,61%, fins als 4.965 punts, mentre que el DAX alemany es va moure en consonància sumant un 0,49%, situant-se en els 21.307 punts. A mitja sessió americana els avanços eren més contundents, tot i les creixents preocupacions envers que tornés a qüestionar-se la independència de la Reserva Federal arran d’un nou atac de Donald Trump contra Jerome Powell. En aquest entorn d’elevada volatilitat i incertesa global, el preu de l’or va renovar màxims històrics prop dels 3.500 dòlars per unça, impulsat també per la debilitat del dòlar. L’actiu del qual també cal parlar és bitcoin, la valoració de la criptomoneda ha experimentat un increment del 6% en les últimes sessions. En l’àmbit macroeconòmic, la ràtio de dèficit públic sobre el PIB de la zona euro es va reduir fins al 3,1% el 2024, des del 3,5% de l’any anterior. En canvi, el deute públic respecte el PIB va augmentar lleugerament. Al Japó es van publicar dades d’inflació, l’economia nipona va presentar un increment de l’IPC subjacent del 2,2%, dos dècimes per sota de les previsions del consens d’analistes. Pel que fa l’actual temporada de resultats empresarials es destaquen Verizon i Netflix, en superar les previsions d’ingressos i beneficis, i en negatiu a la farmacèutica Novo Nordisk, que va caure gairebé un 7% després que Eli Lilly presentés avanços positius en un dels seus medicaments competidors enfocats a la pèrdua de pes.