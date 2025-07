Avui, tota l’atenció sobre el Banc Central Europeu

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb caigudes properes a l’1% després del rebot de les dues sessions anteriors, en espera de la dada d’inflació de la zona euro i de la decisió de tipus del BCE prevista per avui. A més, els mercats globals van tornar a ser colpejats per Nvidia, la companyia nord-americana de semiconductors, que preveu pèrdues de 5.500 milions de dòlars arran de les noves restriccions imposades per l’Administració Trump a la venda dels seus xips H20 a la Xina. Des d’Europa una de les caigudes més destacades va ser ASML, el fabricant de maquinària per a la indústria de semiconductors, que va presentar resultats i les seves comandes van ser inferiors a les previsions. La notícia va provocar caigudes generalitzades en el sector, destacant Nvidia o ASML, que obrien amb caigudes de més d’un 5%. Els xips H20 són claus en el desenvolupament de projectes d’intel·ligència artificial de grans firmes xineses com Alibaba, Baidu o Tencent. En aquest context, l’índex Hang Seng dimecres va retrocedir quasi un 2%, tot i la publicació d’indicadors macroeconòmics positius a la zona. Paral·lelament, els principals selectius de Wall Street van iniciar amb pèrdues, notablement més moderades per al Dow Jones que per al Nasdaq 100. En l’àmbit macroeconòmic, ahir es va conèixer la inflació general de l’eurozona, que es va moderar una dècima fins al 2,2% interanual al març, mentre que la inflació subjacent es va reduir fins al 2,4%, xifres alineades amb les previsions del consens. Les dades reforcen la possibilitat d’una retallada de tipus d’interès de 25 punts bàsics del BCE avui.