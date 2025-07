Atents avui a la inflació de la zona euro

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades de prop del 0,5%, seguint la inèrcia positiva de la jornada anterior, quan l’Eurostoxx-50 va avançar un 2,59%. L’excepció va ser el CAC-40 francès, que cedia a l’obertura arran de les caigudes en el sector del luxe després dels resultats de la companyia de consum LVMH, matriu de Louis Vuitton, Loewe o Tiffany. Una caiguda del 2% en els ingressos de LVMH va desencadenar pèrdues en les seves accions properes al doble dígit, fent-li perdre el lideratge sectorial enfront d’Hermès. Per contra, el verd va lluir en les firmes d’automoció, després que Trump insinués la possibilitat de retirar o ajornar els aranzels al sector. A mitja sessió els principals índexs pujaven prop d’un punt percentual, mentre el selectiu francès tornava al verd. Als Estats Units, Wall Street va obrir amb lleugeres pujades animades pels resultats del primer trimestre de la banca, destacant Goldman Sachs i Bank of America. Per contra, la companyia Johnson & Johnson no va acabar de convèncer el mercat i iniciava la jornada amb baixades, així com la companyia d’aeronàutica Boeing, que queia un 3% en l’obertura després que la Xina hagi decidit que bloquejaria les comandes amb la companyia a conseqüència de la guerra comercial actual. A l’Àsia, el Nikkei japonès va pujar un 0,84%, impulsat per l’expectativa d’una possible exempció d’aranzels per al sector de l’automòbil. En l’àmbit macroeconòmic, la confiança inversora a Alemanya es va desplomar fins als -14 punts a l’abril, des dels 51,6 del mes anterior. Avui, els inversors estaran pendents de la dada d’inflació de la zona euro, just abans de la reunió de tipus del BCE que esta prevista per demà.