Les borses tornen al verd davant la pausa de Trump

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades superiors al 2% després de l’anunci de Donald Trump aquest cap de setmana d’excloure temporalment alguns productes tecnològics dels anomenats aranzels recíprocs. Tot i això, l’exempció és parcial i afecta únicament els telèfons intel·ligents, ordinadors i microprocessadors, entre altres. La Casa Blanca va confirmar que es tracta d’una reclassificació i no pas d’una renúncia definitiva, ja que s’està estudiant el sector per poder aplicar un nou gravamen ajustat als interessos dels Estats Units, i que “probablement arribarà en un o dos mesos”, segons paraules del secretari de Comerç. D’altra banda, el govern xinès, després d’imposar un nou aranzel del 125% a les importacions nord-americanes, va anunciar que no elevarà més les tarifes, encara que els Estats Units ho facin, argumentant que “no hi ha marge d’acceptació” per als productes estatunidencs sota els actuals nivells impositius. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van obrir amb pujades superiors a l’1%, animats per l’exempció en productes electrònics. El Nasdaq va ser un dels índexs més beneficiats en l’obertura, destacant la forta revaloració d’actius com Apple o Nvidia. Aquesta setmana, el focus continuarà posat en qualsevol novetat relativa a la guerra comercial, així com en la reunió del Banc Central Europeu de dijous, i la dada que es coneixerà prèviament de la inflació de la zona euro demà. En l’àmbit empresarial, la temporada de resultats segueix amb publicacions destacades com Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Bank of America o Louis Vuitton.