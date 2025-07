Acaba una setmana convulsa als mercats globals

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Ahir va concloure una setmana marcada per la volatilitat derivada de la guerra comercial dels Estats Units amb els seus socis, especialment amb la Xina. Les borses europees van obrir l’última jornada de la setmana amb pujades moderades. La pausa de 90 dies dels aranzels per part tant dels EUA com de la UE va marcar l’evolució de les borses. Tot això malgrat els elevats nivells de volatilitat i l’increment dels aranzels sobre la Xina fins al 145%. En aquest context, el Hang Seng xinès va ser el més perjudicat, amb una caiguda setmanal del 8,47%. Sorprenentment, el Nikkei japonès va acabar gairebé pla (-0,58% setmanal), tot i haver viscut la pujada i la baixada més intensa des de l’agost del 2024 en només cinc sessions. En to de bancs centrals, ahir la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va afirmar que l’entitat “està monitorant i sempre preparada per utilitzar les eines disponibles”, recordant que el BCE ja ha creat en el passat els instruments necessaris per garantir l’estabilitat de preus i financera, “ja que una no pot existir sense l’altra”. En declaracions als periodistes després d’una reunió amb els ministres de Finances de la zona euro, Lagarde va evitar pronunciar-se sobre política monetària, al·legant el període de silenci previ a la decisió de tipus d’interès del pròxim 17 d’abril. En reacció als aranzels, la Comissió Europea va estimar l’impacte que tindrien si es mantenen els aranzels del 20% i es desencadenen represàlies addicionals, això tindria un impacte en el PIB dels Estats Units situant-lo en un 3,3% i el de la UE un 0,6% fins a 2027.