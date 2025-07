Pausa aranzelària, respir i tornada a la incertesa

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb pujades espectaculars superiors al 7% després de conèixer-se que el president dels Estats Units, Donald Trump, va decidir pausar temporalment els aranzels recíprocs sobre tots els països, excepte a la Xina. D’aquesta manera, només s’aplica l’aranzel base del 10% sobre les importacions a territori nord-americà. Trump va justificar aquest pas enrere afirmant que més de 75 països havien sol·licitat negociar els termes de política comercial per assolir un acord més equilibrat, i va obviar el fet que la UE també havia aplicat contramesures generals del 20% i d’altres d’específiques per sectors. No obstant això, Europa va recular en consonància amb Trump, anunciant oficialment una pausa dels aranzels de tres mesos per “donar una oportunitat a les negociacions”. En el cas xinès, la guerra comercial va escalar fins al punt més àlgid després d’un nou increment dels aranzels, que van passar del 125% al 145%, segons Trump, com a represàlia per les contramesures aplicades pel gegant asiàtic. En paraules del president estatunidenc, és un “càstig per la seva falta de respecte” i la guerra comercial se centra ara en les dues principals potències econòmiques. En l’esfera macroeconòmica, cal destacar la publicació de l’IPC dels Estats Units, el qual es va relaxar més de l’esperat situant-se en el 2,4%. L’IPC subjacent, que exclou els elements associats a l’energia i els alimentes, es va desaccelerar tres dècimes, fins al 2,8% interanual, quan s’esperava un 3%. Tot i la nota positiva per a l’economia, els mercats van continuar presentant volatilitat.