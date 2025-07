L’entrada en vigor dels aranzels eleva la volatilitat

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb retrocessos superiors al 2% després del gir a la baixa de darrera hora de Wall Street de dimarts, en saber-se que Trump no faria marxa enrere en la imposició dels aranzels recíprocs. Així va ser: els Estats Units van imposar oficialment aranzels als seus socis comercials, amb una tarifa del 20% a la Unió Europea, del 104% a la Xina i fins al 50% a més de mig centenar de països. El president nord-americà manté una posició dura i va rebutjar les ofertes inicials de la UE (d’aranzels zero per zero en béns industrials), així com la proposta del Vietnam per eliminar completament les tarifes. Trump insisteix en la necessitat de canvis estructurals en les relacions comercials, amb l’objectiu de reduir el dèficit comercial dels Estats Units. Wall Street obria novament en negatiu, la guerra comercial es va intensificar després que la Xina anunciés aranzels del 84% a tots els productes nord-americans, impactant especialment en el Dow Jones, que iniciava la jornada retrocedint prop d’un 1%. El sector farmacèutic i el minorista van ser els més castigats, mentre que empreses com Delta van sorprendre positivament amb els seus resultats. A l’Àsia, el Nikkei japonès va caure un 3,78% després del breu repunt del dia anterior, esvaint-se l’optimisme sobre possibles avanços en les negociacions comercials. En una jornada marcada pel nerviosisme financer, els bons van deixar de funcionar com a valor refugi, i la desconfiança en l’economia dels EUA i els temors a més inflació van portar molts inversors a vendre deute, elevant el rendiment del 10 anys nord-americà 10 punts bàsics.