Les borses respiren després de tres sessions fatídiques

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van rebotar ahir després de tres jornades de fortes caigudes arran de l’esclat de la guerra comercial entre els Estats Units i els seus socis. La imposició d’aranzels va provocar pèrdues de doble dígit als selectius globals. L’EuroStoxx 50, índex de referència europeu, va arribar a perdre més d’un 10% en menys d’una setmana, esborrant tots els guanys acumulats el 2025. La tendència, però, es va capgirar arran de les declaracions de Donald Trump insinuant la possibilitat d’assolir “acords justos” en les negociacions aranzelàries. Ahir els clars guanyadors van ser el sector de defensa, després que la Comissió Europea proposés eliminar aranzels industrials. Als Estats Units, Wall Street va rebotar amb força després de diverses jornades de pànic pels aranzels de Trump. Els principals índexs van obrir pujant més d’un 3%, impulsats per un to més conciliador del president i declaracions optimistes del secretari del Tresor, que va revelar que fins a 70 països volen negociar. El mercat també va rebre impuls per bones notícies empresarials com els resultats de Levis Strauss i operacions de Broadcom i Marvel.

A l’Àsia, les paraules del president nord-americà també van alleujar la borsa japonesa, que es va recuperar parcialment de la caiguda de dilluns, repuntant més d’un 6% en la sessió. No obstant això, l’índex nipó acumula una caiguda superior al 17% en el còmput anual, condicionat per la sobreexposició a sectors com l’automòbil, el cicle de pujades de tipus d’interès i ara, la incertesa aranzelària. A la Xina, les pujades van ser més contingudes.