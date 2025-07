Dilluns negre per la guerra comercial

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les tarifes a les importacions dels EUA anunciades per Donald Trump la setmana passada sobre pràcticament tots els països del món, i la incertesa sobre la reacció de grans economies com Europa i la Xina, van sacsejar amb força els mercats globals. Les borses es van continuar dessagnant, amb l’índex de la por (VIX) enfilat al nivell més alt des de la irrupció de la covid-19 l’any 2020. A Europa els retrocessos van ser significatius en una sessió influïda per l’anunci d’Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, que va proposar eliminar els aranzels als productes industrials dels Estats Units. L’EuroStoxx 50 va retrocedir més d’un 4% i es va situar prop dels 4.660 punts, mentre que el DAX alemany es va aproximar als 19.700 punts. Van destacar en negatiu les borses dels països perifèrics, on les davallades van superar els cinc punts percentuals. L’índex portuguès PSI va patir especialment, en retallar un 5,63% en la sessió. També va ser una jornada històrica per als mercats asiàtics. El Nikkei japonès es va enfonsar un 7,83%, mentre que el Hang Seng xinès va patir la pitjor sessió en desplomar-se un 13,22%. Tots els índexs de la regió van caure a terreny negatiu en la lectura de l’any, malgrat que molts acumulaven guanys de doble dígit fa escasses setmanes. A l’obertura dels Estats Units hi ha haver un període d’impuls alcista després de rumors de que Trump estaria disposat a iniciar negociacions amb el Japó que podrien reduir la pressió comercial, però el president americà no va dubtar a posar més llenya al foc anunciant un possible augment dels aranzels a la Xina.