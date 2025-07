La guerra comercial fa caure les borses

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses globals van tornar a obrir ahir amb vendes massives després de l’anunci d’aranzels del president dels Estats Units. L’actuació de Donald Trump marca l’inici d’una guerra comercial sense precedents, que podria impactar l’economia i la inflació de manera significativa. Les primeres reaccions internacionals no van trigar a arribar: la Xina va contraatacar oficialment amb un aranzel del 34% sobre les importacions nord-americanes, que entrarà en vigor el 10 d’abril, replicant el percentatge aplicat dimecres pels Estats Units sobre el gegant asiàtic. Per la seva banda, la Unió Europea encara no ha anunciat formalment la resposta, però la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja ha advertit que serà “ferma i immediata”. L’escenari geopolític i comercial es torna cada cop més incert, i qualsevol catalitzador en matèria d’aranzels o negociacions podria tenir un fort impacte als mercats. En aquest context, els principals índexs de Wall Street van registrar novament baixades intenses, repetint la tendència de caigudes de dijous, en què el Nasdaq 100 va caure quasi un 6%. A Europa, l’EuroStoxx 50 va tornar a terreny negatiu en l’acumulat anual, després d’haver arribat a guanyar fins a un 12% al març. L’IBEX 35 va viure una de les pitjors sessions en molt de temps, amb una caiguda llastrada especialment pel sector bancari, on BBVA, Sabadell i Santander van registrar pèrdues de doble dígit. El FTSE MIB italià, per la seva banda, va ser el selectiu més penalitzat de la regió, amb un descens intradia del 7%. Els bons a llarg termini dels Estats Units van actuar com a valor refugi.