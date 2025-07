El món financer, pendent de l’anunci dels aranzels

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb descensos moderats, generalment per sota de l’1%, a excepció del DAX alemany, que va tornar a mostrar una volatilitat superior a la mitjana. Les vendes es van imposar abans de l’anunci d’aranzels de Donald Trump, previst per a les 22 hora d’Andorra, un cop tancats els mercats, tant l’europeu com l’americà. Així, caldrà esperar a l’obertura d’avui per veure la reacció dels mercats. Això es produïa tot i els catalitzadors positius de dimarts, com ara la moderació de la inflació, la reducció de la taxa d’atur i la millora del sector manufacturer a la zona euro. Tot i així, la perspectiva d’una política comercial més restrictiva va pesar més, i va penalitzar especialment sectors com el farmacèutic i l’automoció, els més exposats als gravàmens addicionals. Als Estats Units, els principals selectius van iniciar la sessió amb caigudes significatives, mantenint la tendència negativa del darrer mes, clarament atents a l’anunci de la Casa Blanca. En aquest context d’incertesa, l’euro ha mostrat una notable revaloració l’últim mes, consolidant-se per sobre d’1,08 dòlars, impulsat per una menor demanda d’actius denominats en dòlars i per dades macroeconòmiques mixtes als Estats Units. El mateix dimarts coneixíem unes dades que donaven senyals de refredament en el mercat laboral i debilitat al sector industrial. Pel que fa a la renda fixa, les rendibilitats europees continuen retrocedint des dels màxims assolits després de l’anunci del pla d’Alemanya per finançar la despesa en infraestructures i defensa. En concret, el bo a 10 anys d’Alemanya va cotitzar al 2,65%.