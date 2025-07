La inflació i l’atur es moderen a la zona euro

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb un rebot de prop del 0,5%, després d’un tancament negatiu en què l’Eurostoxx 50 va caure més d’un 1,50%, a les portes del Liberation Day als Estats Units. En altres paraules, la data marcada per avui, en què Donald Trump anunciarà els famosos aranzels recíprocs sobre les importacions. Tanmateix, unes dades macroeconòmiques positives tant d’inflació com de mercat laboral van estendre les pujades als principals índexs fins a superar el punt percentual a mitja sessió. En concret, la taxa d’atur de la zona euro va baixar més del que s’esperava. Aquestes dades van portar cert alleujament als mercats, ja que consoliden el missatge d’una inflació controlada i una ocupació estable, reforçant les expectatives que el BCE pugui tornar a retallar tipus a l’abril. Als Estats Units, els principals índexs de Wall Street van començar amb dubtes una jornada marcada per les publicacions del PMI manufacturer i l’enquesta Jolts. En aquest context, la renda fixa va reaccionar amb una caiguda generalitzada en els rendiments dels bons europeus, especialment en els trams llargs. En l’àmbit macroeconòmic, la taxa d’atur de l’eurozona va baixar al 6,1%, millorant la previsió (6,2%) i el registre anterior. Paral·lelament, l’IPC general es va moderar una dècima al març fins al 2,2% interanual, en línia amb les estimacions, mentre que la inflació subjacent va retrocedir dues dècimes fins al 2,4%, també millor del previst. D’altra banda, es va publicar el PMI manufacturer de la zona euro i dels principals països del bloc. Malgrat situar-se lleugerament per sota de les previsions, va millorar un punt respecte al febrer fins als 48,6 punts.