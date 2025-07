Les borses es tenyeixen de vermell abans dels aranzels

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van tornar a obrir en vermell en la primera sessió de la setmana i l’última del març. Les vendes es van imposar a les principals places borsàries, enmig de la incertesa sobre els nous aranzels que Donald Trump anunciarà demà. Els índexs europeus queien més d’un 1% a mitja sessió, tancant així un mes en negatiu. L’EuroStoxx 50, referència de la zona euro, va registrar una caiguda mensual superior al 3%, una tònica similar a la del CAC 40 francès, mentre que els selectius de la perifèria europea van mostrar retrocessos més continguts, de prop de l’1,5%. En aquest context, l’IBEX 35 es posiciona com el millor índex en la lectura acumulada des de començament d’any. A l’Àsia, la borsa japonesa va patir un altre dilluns negre. Després de la caiguda de divendres passat (-1,80%), el Nikkei 225 es va desplomar un 4,05% addicional, en la pitjor sessió en sis mesos. Així, acumula una caiguda de més del 10% des d’inici d’any. Paral·lelament, el Hang Seng de Hong Kong va retrocedir un 1,31%, també condicionat per l’expectativa de nous aranzels. Wall Street va començar la setmana amb màxima tensió. A només dos dies del Dia de l’alliberament als EUA i de l’entrada en vigor dels nous aranzels, augmenta la pressió davant la possibilitat que siguin més agressius del que s’esperava i sense cap senyal de flexibilització, que amb dades macroeconòmiques amb un sentiment mixt, una inflació subjacent per sobre de l’esperat, unes valoracions exigents i un panorama de política comercial cada cop més tèrbol han generat pressió sobre la renda variable nord-americana.