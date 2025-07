Sorpresa negativa del PCE subjacent als EUA

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb baixades de prop del 0,5% l’última jornada de la setmana, seguint l’estela negativa del dia anterior després que Donald Trump anunciés nous aranzels del 25% sobre els vehicles importats als Estats Units. Aquesta mesura anticipa un escenari comercial més tens i agressiu, amb noves tarifes que es coneixeran la setmana vinent. A l’Àsia, el Nikkei japonès va retrocedir prop d’un 2% ahir, fortament penalitzat per l’exposició al sector de l’automoció i els aranzels. Als EUA, els futurs apuntaven una altra obertura en negatiu, que va reforçar-se amb una dada d’inflació subjacent pitjor que l’esperada. En concret, l’índex PCE –l’indicador d’inflació subjacent més seguit per la Fed– es va situar en un 2,8 % interanual, per sobre del 2,7% previst, fet que va donar impuls a les vendes a Wall Street. Tot plegat, va contribuir que les principals places borsàries tanquessin la setmana en vermell, amb retrocessos setmanals d’entre l’1% i el 2% a Europa, els Estats Units i l’Àsia. A Europa també va ser una jornada intensa en referències macroeconòmiques. Al Regne Unit, el PIB del quart trimestre del 2024 es va expandir un 1,5% interanual, millorant les previsions i la lectura anterior. També van sorprendre positivament les vendes minoristes, amb un increment del 2,2% interanual, per sobre del 0,4% estimat. A Espanya, la inflació es va moderar de forma notable fins al 2,3% interanual al març, set dècimes menys que el mes anterior. A França, l’IPC mensual va pujar un 0,2%, lleugerament per sota del previst, mentre que a Alemanya, la taxa d’atur va pujar al 6,3%.