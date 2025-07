El PIB americà no sorprèn

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees tornaven a obrir amb caigudes, amb l’anunci de Donald Trump d’imposar un aranzel del 25% a tots els vehicles no fabricats als Estats Units a partir del 2 d’abril que va sacsejar ahir la confiança dels mercats. La mesura, sumada a l’amenaça d’aranzels recíprocs la setmana vinent, va desencadenar una jornada de vendes generalitzades a les borses globals, afectant especialment els fabricants d’automòbils i els valors industrials i tecnològics. Els automòbils van perdre 8.000 milions d’euros en capitalització abans que es conegués oficialment la mesura. Firmes com Mercedes, BMW o Renault es van deixar prop d’un 2%, mentre que Ferrari va liderar les caigudes del sector amb un retrocés proper al 4%. Tampoc els fabricants de components es van escapar de la pressió venedora. Wall Street iniava la sessió amb dubtes, tot i que la lleugera revisió a l’alça del PIB americà va aportar cert alleujament als mercats. L’anunci de Donald Trump d’imposar finalment aranzels a les importacions de vehicles va provocar que l’S&P 500 retrocedís un 0,3%, mentre que el Nasdaq 100, molt exposat a empreses tecnològiques i de components, va caure un 0,4%. La sessió va estar marcada per un nou atac del fons Gotham a una empresa nord-americana i per la forta destrucció de valor al sector de l’automoció, inclosa Tesla. Ni tan sols la firma d’Elon Musk es va escapar de l’impacte aranzelari de la Casa Blanca. En l’àmbit macroeconòmic, el producte interior brut (PIB) dels EUA va créixer un 2,8% el 2024, segons l’estimació publicada per l’Oficina d’Anàlisi Econòmica (BEA).