Atents avui al PIB americà

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes. A mig matí van acabar inclinant-se cap a les pèrdues. L’excepció va ser el FTSE 100 britànic, que es va descorrelacionar de la resta de selectius de la regió, així com del comportament durant l’any, amb una rendibilitat de prop del 6%. El lleuger repunt es va explicar per una moderació significativa de la inflació al febrer: l’IPC general es va situar en el 2,8% interanual, dues dècimes menys que el mes anterior i que la previsió del consens. En canvi, l’IBEX 35 corregia després d’haver assolit màxims del 2008 la jornada anterior, penalitzat per la revisió a la baixa del PIB d’Espanya. En concret, el creixement del quart trimestre del 2024 es va revisar una dècima a la baixa, fins al 3,4% interanual, mentre que en termes trimestrals es va ratificar el creixement del 0,8%. Des de Wall Street, els principals índexs de la borsa nord-americana començaven la setmana amb moviments inestables, seguint la tònica observada a Europa. En un ambient de calma tensa davant la possibilitat d’aranzels que entraran en vigor la setmana vinent a Europa per part dels Estats Units, els inversors estan traslladant aquesta cautela retirant-se de la renda variable dels Estats Units. L’S&P 500 va obrir la sessió en els 5.700 punts, gairebé pla. El Nasdaq 100, amb petites pèrdues respecte a la jornada anterior, fins als 20.200 punts, i el Dow Jones pujava lleugerament un 0,1%. La clau de la jornada avui serà la publicació del PIB americà corresponent al quart trimestre, a la vegada els analistes estaran atents a les xifres del mercat laboral.