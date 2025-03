Els aranzels americans marquen la tendència

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb lleugeres pujades, contagiades pel positiu tancament de Wall Street en la sessió anterior, alhora motivat per unes perspectives d’aranzels més moderades als Estats Units. A mitja sessió, els principals índexs de referència ampliaven les pujades per sobre del punt percentual. En aquest context, l’IBEX 35 va renovar màxims des del 2008, gràcies al bon comportament de valors com Solaria, Indra i Puig. A l’altra banda de l’Atlàntic, Wall Street també va obrir en verd, estenent les alces de la jornada prèvia, en què l’S&P 500 i el Nasdaq 100 van rebotar quasi un 2%. L’esperança d’uns aranzels menys agressius per part de Donald Trump va animar l’inici de setmana, tot i que la incertesa persisteix davant els constants canvis en el discurs. Els analistes preveuen que la volatilitat es mantindrà fins al 2 d’abril, data límit per a la pròrroga dels aranzels. A l’Àsia, el Nikkei japonès va avançar un 0,46% després que les actes del Banc del Japó mostressin un consens creixent sobre assolir pròximament l’objectiu d’inflació del 2%. En canvi, el Hang Seng de Hong Kong es va desplomar un 2,35% arran de les amenaces comercials de Trump i la manca de nous catalitzadors regionals. En l’àmbit macroeconòmic, l’índex Ifo de confiança empresarial a Alemanya va millorar lleugerament al març fins als 86,7 punts, per sobre de la dada anterior (85,3), però lleugerament per sota del previst pel consens (86,8). La perspectiva d’estímul fiscal continua donant suport a la confiança empresarial alemanya, si bé les tensions comercials generen incertesa.