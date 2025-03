Wall Street celebra uns aranzels més limitats

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Les borses europees van iniciar la setmana amb pujades contundents, impulsades per les dades d’activitat a la zona euro, que van mostrar una millora notable al sector manufacturer i un lleu retrocés en els serveis. En concret, el PMI manufacturer es va situar en 48,7 punts, per sobre tant de la lectura del mes anterior (48,3) com de l’estimació del consens (47,6). En canvi, el PMI serveis va reduir el ritme de creixement 0,2 punts, fins als 50,4. En conjunt, el PMI compost del març va avançar dues dècimes, fins als 50,4 punts, mantenint-se en zona d’expansió, tot i quedar lleugerament per sota del previst. Per països, va destacar la millora de la manufactura a França i Alemanya, així com la caiguda de més de dos punts dels serveis a Alemanya. També es va observar una millora generalitzada tant de la manufactura com dels serveis al Regne Unit. L’optimisme es va generalitzar a Wall Street amb l’obertura de la sessió gràcies a la notícia de filtracions que apuntaven una possible reducció dels aranzels anunciats per Trump, limitant-los a sectors concrets. Els aranzels haurien d’entrar en vigor la setmana vinent. L’S&P 500 pujava un 1% i el Nasdaq 100 un 1,5%, impulsats per aquest canvi de to de la Casa Blanca. En l’àmbit empresarial va destacar la forta caiguda del gegant farmacèutic alemany Bayer, que iniciava la sessió amb la notícia d’una sanció milionària als Estats Units sobre un dels seus herbicides, tot i que la companyia va indicar que recorrerà contra aquesta sanció. En positiu va destacar la minera Berkeley, que iniciava la sessió amb pujades per sobre del 20%. L’atenció dels inversors se centrarà aquesta setmana en l’evolució de la política comercial dels Estats Units.